Lâ€™artiste mauritanien Ziza participe au WAN Show 2.0 parrainÃ© par Youssou Ndour

L'artiste mauritanien Ziza résidant actuellement en Belgique fera partie de cette brochette d'artistes sélectionnés en vue d'un gigantesque concert 2.0 ce 25 mai 2020 en vue de célébrer la journée de l'Afrique.



Cette initiative verra la participation de l’artiste planétaire sénégalais qui en est le parrain. Ce concert 2.0 qui sera diffusé sur différentes chaînes de télévision du continent ce 25 mai 2020.



Il y’aura par ailleurs la participation de Tiken Jah Fakoly, de Baaba Maal, Oumou Sangaré, Cheikh Tidiane Seck ou encore Fally Ipupa ainsi que d’autres artistes.



Ziza Youssouf s’est révélé sur la scène musicale avec des textes engagés aux accents révolutionnaires. Celui qui se retrouve dans la philosophie Sankariste est un panafricain convaincu qui soutient que la renaissance de l’Afrique passera par une forme de reconquête culturelle.



Pour lui il faut revenir aux fondements aussi bien politiques que sociaux pour que l’Afrique se réconcilie avec elle même et ses valeurs.



Cette initiative africaine à laquelle participe l’artiste Ziza est une occasion pour des leaders de la société civile africaine d’engager une réflexion collective sur l’après Covid19 tout en sensibilisant aux risques d’infection.



