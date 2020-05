Coronavirus. Le MinistÃ¨re de la SantÃ© annonce la mise en quarantaine de 5003 personnes sur lâ€™ensemble du territoire

Le ministère de la santé mauritanien a annoncé lundi 25 Mai la mise en quarantaine de 5003 personnes sur l’ensemble du pays.



Les autorités sanitaires ont signalé 25 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le nombre total d'infections à 262 dans ce pays. Selon un bulletin du ministère de la Santé, un total de 618 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 25 sont revenus positifs, y compris 2 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission communautaire.



Le ministère a également annoncé avoir enregistré trois décès supplémentaires, portant à 9 le bilan de décès liés à la pandémie de COVID-19. Rappelons que Nouakchott, avec 220 cas, est l'épicentre de la pandémie dans le pays. Kiffa est la deuxième ville la plus touchée du pays.



A la suite d'une recrudescence des contaminations, le gouvernement mauritanien a annoncé jeudi dernier de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du virus, dont un couvre-feu, le port obligatoire du masque et le report d'ouverture des établissements scolaires.



A ce jour, la Mauritanie compte 262 cas confirmés de COVID-19, dont neuf décès et 15 guéris.



Par La rédaction de Cridem