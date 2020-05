Lettre ouverte Ã  Monsieur le Ministre du Commerce et du Tourisme

Mariam Thiam - Monsieur le Ministre,



La crise actuelle est sans précédent tant par son impact sanitaire que ses répercussions sur les économies et les interactions humaines.



La priorité est avant tout d’assurer la protection des citoyens et de minimiser au maximum l’impact du virus. En l’absence d’un vaccin ou de traitements vérifiés, les solutions principales à la disposition des gouvernements sont sans doute le confinement et la distanciation sociale.



Nous tenons donc à remercier le gouvernement mauritanien pour les efforts considérables, et la communication continue envers les citoyens.



Nous rentrons désormais dans une phase où il faut inciter les citoyens à rester chez eux. Cette pandémie entraîne avec elle des répercussions économiques et sociales qui risquent de s’aggraver avec un prolongement du confinement. Il est nécessaire de penser des solutions qui permettent une certaine activité, dans des secteurs clés sans pour autant augmenter le risque épidémiologique.



Il est possible d’assurer l’accès à certains services essentiels pour la vie de tous les jours et aux opportunités de travail qui y sont liées, tout en respectant un protocole et une traçabilité.



L’écosystème mauritanien contient des jeunes start-ups technologiques dans le domaine de la livraison qui peuvent permettre la continuité de certains services, principalement dans la restauration, mais aussi pour d’autres commerces. Ce service a l’avantage de permettre les transactions sans avoir besoin de mouvements permanents parmi les clients.



En assurant la restauration, l’impact sera direct sur la satisfaction des ménages qui y auront accès durant cette période difficile, mais aussi sur tous les employés du secteur qui dépendent des revenus parfois quotidiens. De plus, si les restaurants qui sont une source d’emploi pour beaucoup de nos concitoyens font faillite, les répercussions sur le chômage après la crise et durant la reprise sera considérable. Les citoyens seront incités à respecter le confinement et minimiser leur mouvement maintenant et plus tard, s’ils ont accès au produits essentiels jusqu’à leurs portes.



Il est important de noter que la livraison des restaurants est considérée comme un service essentiel dans la plupart des grandes villes du monde, où les livreurs sont libres de mouvement toutes les heures de la journée et les restaurants restent ouverts (24h/24h pour certains) à travers ce service. Nous proposons donc :



• De maintenir l’ouverture des restaurants et autres commerces pour la livraison seulement.



• D’élargir les horaires de mouvement pour les services de livraison jusqu’à minuit.



• De soumettre un échantillon aléatoire des travailleurs à des tests de manières régulières.



Nous nous engageons :



• A maintenir des pauses régulières où les livreurs pourront changer de gants, et nettoyer les coffres.



• A entrainer les livreurs sur un protocole d’hygiène qui minimise les risques de transmission lors de la prise en charge et le dépôt des produits à livrer.



• De fournir une liste de nos employés pour les dérogations, le suivi et les tests.



• A soutenir les efforts du gouvernement en sensibilisant nos clients sur les mesures à prendre.



Nous sommes face à une crise sans précèdent qui requiert l’engagement de tous les acteurs de manière forte et transparente pour vaincre ce virus tout en minimisant les répercussions sociales. Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l'expression de nos bien dévoués sentiments.



Les Start Ups de Livraison Al Mersoul, Neldam, Tawsil, Adnam





Contact du point focal

+222 31 35 35 14

almersoul.mrt@gmail.com

www.almersoul.com