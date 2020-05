Al-akhbar - Dans cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des agents du Groupement Général de Sécurité Routière (GGSR) maltraiter un groupe de passants.



Selon les internautes, la vidéo a été prise pendant le couvre-feu qui débutait à 16h ces deux derniers jours.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité