Covid-19 : Le Maire de Toujounine appelle au respect des mesures barriÃ¨re

Al-akhbar - Le maire de Toujounine, l'une des communes de Nouakchott les plus touchées par la covid-19, exhorte ses habitants au respect strict des mesures de protection contre le virus.



Le maire Mohamed Lemine Choueib appelle les habitants à rester chez-eux sauf en cas d'urgence. Mohamed Lemine Choueib rappelle aussi la nécessité du lavage des mains, du port de masque ou de le remplacer par le turban et d’observer la distanciation sociale.



La Commune de Toujounine située dans l’Est de Nouakchott a enregistré plus d’une trentaine de cas du nouveau coronavirus.