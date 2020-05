Une bande de dealers dans les filets des policiers dâ€™El Mina 1

Tawary - Une bande de jeunes en possession d’une quantité de drogue a été épinglée dans la nuit du lundi 25 mai, par une patrouille des éléments du commissariat de police d’El Mina 1 (Nouakchott-Sud), selon elhawadith.info qui rapporte l’information.



Parmi ces jeunes des récidivistes connus dans les milieux du trafic et de la consommation de drogue, sortis récemment des prisons, précise la source susmentionnée.



Il est prévu que le gang soit transféré dans les prochains jours à l’Office national de la lutte contre le trafic de drogue et des produits psychotropes qui a la charge de ces dossiers.



Selon des sources sécuritaires et administratives, les forces de la sûreté nationale ont procédé ces dernières heures à l’arrestation de nombreuses bandes de malfrats dont des auteurs de meurtres, de cambriolages et de vols à mains armées sur une station-service à Riadh.



"Tous les auteurs des crimes et d’agressions et les inculpés seront entendus et déférés devant la justice pour répondre à leurs actes", souligne une source sécuritaire.



Par A.SIDI













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité