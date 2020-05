BoghÃ© : Nouvelle chambre funÃ©raire rÃ©alisÃ©e par un bienfaiteur

Terroir Journal - Pour moderniser la seule chambre funéraire existante dans le cimetière de Boghé, un (bienfaiteur de la ville a pris l’initiative de reconstruire la morgue situé dans l’infrastructure.



Ainsi, l’ancien édifice a été démoli partiellement par l’entrepreneur et un autre édifice flambant neuf reconstruit à la place. Une salle spacieuse comprenant un lavoir mortuaire au milieu, un banc en dur au sud, une anti chambre à l’Est, le tout carrelé du haut en bas, équipé d’ampoules, d’un climatiseur dernier cri, de robinets et d’un lava beau.



La cérémonie de réception du nouveau local s’est faite quelques jours avant la fin du mois de ramadan au cimetière en présence du maire, Adama Moussa Ba et de l’imam, Thièrno Saydou Nourou TALL junior, de notables comme DIOP Ibrahima Mamadou alias Djiby N’Dama (surveillant bénévole de la morgue), de Gadio Hamdou Rabi, de Aliousseyni N’DIAYE, de Lamine DIOP (entrepreneur), et de Baba BA, beau frère du bienfaiteur.



L’édile de la ville a exprimé sa satisfaction à l’endroit du bienfaiteur, LAM Mamadou alias Baba Diyé, ancien DG de la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM), admis récemment à faire valoir ses droits à la retraite. Il a loué l’initiative de l’intéressé qui selon lui a contribué auprès de la commune à résoudre l’un des problèmes auxquels, les populations sont confrontées.



Quant à l’imam Seydou Nourou, il a lui aussi magnifié le travail accompli par le bienfaiteur au profit de la communauté toute entière et formulé des prières à l’endroit de ce dernier et de toute la Oumma Islamique. La communauté Boghéenne rassemblé à l’occasion du rappel à Dieu du notable Samba THIOULO, habitant la localité d’Ari Haara a remercié vivement et formulé des prières pour le bienfaiteur M. LAM.



Daouda AK DIOP













