CommuniquÃ© de presse : #Makeyourmask et ralentissez le Covid-19

Amadou Seck - Une campagne encourageant les citoyens africains à fabriquer leurs propres masques à partir de matériaux récupérés chez eux a rassemblé des employés de BP et de Castrol et certains visages connus (et masqués), déterminés à ralentir la propagation du virus et à sauver des vies.



Make Your Mask est une initiative communautaire imaginée par un groupe d’employés de BP et Castrol Africa qui ont réalisé que les consignes de distanciation sociale étaient impossibles à respecter dans certaines parties du continent.



Pour ralentir la propagation du coronavirus, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommande de porter un masque fait maison, de se laver régulièrement les mains et de respecter une certaine distance entre les personnes. Les employés de BP et Castrol ont créé une campagne d’information positive et accrocheuse pour aider à diffuser le message du CDC.



La campagne comprend un Make Your Mask 30 Second Challenge sur les réseaux sociaux ; une sensibilisation des communautés locales à l’aide d’affiches, de spots radio et d’autres supports ; un engagement ciblé avec les leaders des communautés, les officiels et d’autres personnes influentes ; et un large éventail d’initiatives locales sur tout le continent africain.



Richard Heron, responsable de la direction médicale chez BP, a déclaré à cette occasion : « Pendant cette crise humanitaire mondiale, BP veut jouer un rôle dans la lutte contre le coronavirus, en particulier dans les régions où nous sommes présents. Nos employés chez BP et Castrol Africa sont intimement convaincus que la création et la diffusion de supports pédagogiques simples peut faire la différence en invitant les populations à confectionner et à porter des masques faits maison et en rappelant l’importance des mesures de distanciation sociale et d’un lavage de mains fréquent. Ces initiatives sont particulièrement importantes pour sauver des vies dans des lieux en proie à la surpopulation, à la pauvreté et à des systèmes de santé surchargés. »



Des célébrités du continent, notamment Youssou Ndour, artiste sénégalais et véritable icône culturelle, et Francois Pienaar, ancien capitaine de l’équipe sud-africaine de rugby championne du monde, soutiennent l’initiative #MakeYourMask. Francois a ainsi déclaré : « Je contribue à la lutte contre le COVID-19. Et vous ? »



Rejoignez-nous ! Affichez votre masque sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MakeYourMask. Pour plus d’informations et un guide en cinq étapes pour créer votre propre masque, rendez-vous sur bp.com/MakeYourMask



Pour plus d’informations sur les masques, le coronavirus ou le COVID-19, rendez-vous sur cdc.gov



Make Your Mask est l’une des nombreuses initiatives mises en place par BP et ses employés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour aider les différentes communautés. #InThisTogether



Notes aux rédactions



• Pour plus d’informations et d’images ou pour toute demande d’interview, veuillez contacter :



o Amadou Samba Seck : fodhi150@gmail.com. +222 22 28 79 33.



• Les supports pédagogiques produits par BP ont été créés en suivant les recommandations du CDC (centre for disease control), de l’Académie Nationale de Médecine, du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ainsi que d’autres organisations similaires.



• Les masques en coton doublé faits maison affichent un taux d’efficacité de 80 % par rapport aux masques professionnels. Encourager les populations à fabriquer et à porter un masque contribuera à réduire la transmission du virus dans les communautés et à empêcher les personnes infectées sans le savoir de transmettre le virus.



• Suivant les directives du CDC et les politiques gouvernementales en vigueur dans de nombreux pays d’Afrique, le port d’un masque fait maison est recommandé, tout comme un lavage des mains régulier avec du savon ou un désinfectant et des mesures de distanciation sociale appropriées.



• Cette campagne a pour vocation de compléter les directives gouvernementales locales, pas de les remplacer.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité