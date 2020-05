SOS des victimes de lâ€™injustice de la fusion ENER-ATTM

Initiatives News - Notre cri de cœur, en ce moment très difficile où encore la pandémie sévit encore, est un appel en rescousse. En effet nous autres ex-employés de l’ENER victimes de la fusion des deux entités (ENER-ATTM), continuons de vivre le même calvaire sans précédent depuis mars 2018 à nos jours.



Notre enthousiasme fut grande lorsque Monsieur le Président de la République épris de justice et de droit pour le règlement global avec une parfaite impartialité de tous les problèmes dont sont victimes certains citoyens avait instruit les services compétents de la république afin de traiter, de régulariser et de finaliser le dit problème.



(cf aux écrits, réunions et instauration d’une commission appropriée pour le dossier).



Malheureusement nous avons compris avec l’avènement du Covid-19 il fallait faire preuve d’une patience, d’un patriotisme et un sacrifice pour accompagner son Excellence le Président de la République pour la lutte préventive et l’éradication de la pandémie.



Néanmoins notre cri de désespoir est dû essentiellement en ces moments difficiles de la situation que nous vivons actuellement nous autres ex employés de l’ENER victimes de l’injustice de la fusion et les conséquences drastiques et inattendues du Covid-19.



En effet, le stress et le désespéramment ont conduit à la déficience psychologique, sanitaire et morale ayant entrainé la maladie et même la mort parmi nos collègues. C’est avec pincement de cœur et par pudeur que nous n’ exhibions pas ici la liste macabre de nos chers collègues malheureusement disparus sans autant rentrer dans leurs droits laissant derrière eux les orphelins et des veuf(ves).



En sus de tout ceci, malheureusement à l’état actuel de notre dossier instruit et totalement clôturé reste toujours pendant et sans suite exécutoire pendant que nos malades sont incapable de se procurer des soins et médicaments.



Nous demandons à l’Autorité Etatique dans sa démarche de prévention et de protection du citoyen d’INTERCEDER à notre faveur pour le paiement de nos droits. Le règlement de ce dossier en ce moment pour tous après plus de deux ans sera preuve d’une loyauté et d’un grand acte de sainteté au lendemain d’aid fitr.



Koita Souleymane



Tel 46491193













