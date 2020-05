Des mesures disciplinaires en cours dâ€™exÃ©cution contre des agents de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re

Al-akhbar – La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) rapporte auprès de sources officielles la prise de mesures disciplinaires à l'encontre d’agents de la sécurité routière accusés d’avoir malmené des citoyens soupçonnés d’avoir enfreint le couvre-feu.



Les agents ont été identifiés et arrêtés par les autorités compétentes et sont soumis actuellement aux mesures disciplinaires, indique la CNDH, qui a exprimé sa satisfaction pour ces procédures appropriées appliquées dans un Etat de droit pour tout abus commis par un agent au cours de l’exercice de son devoir.



L'Etat n'a aucun intérêt à cautionner ou à soutenir les erreurs ou abus commis par ses agents, souligne la commission, qui a appelé les citoyens à la discipline et au respect des règles de sécurité et de santé.



