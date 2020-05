Mauritanie: au terme de sa restructuration, la NBM reprise par la canadienne Westbridge bank (exclusif)

Financial Afrik - Au terme d’une longue opération de restructuration matérialisée par l’envoi d’un cadre expérimenté de la Banque Centrale (BCM) sur les lieux, la Nouvelle Banque de Mauritanie trouve repreneur.



Le canadien Westbridge Bank, groupe spécialiste du financement immobilier, vient, selon nos sources, de sceller l’acquisition de l’institution après des négociations avec les actionnaires sous l’œil rigoureux du régulateur central.



Pour l’heure, aucune des trois parties engagées dans le deal, à savoir Westbridge Bank, les actionnaires et la BCM, n’ont voulu commenter en dépit des nombreuses sollicitations de Financial Afrik.



Le plan de renflouement des canadiens compense à la fois le départ d’une partie des actionnaires (Zein El Abidine et Lemar Ould Weddady en 2019) et un lourd passif social doublé d’une asphyxie financière qui avait vu la banque fondée par Abdel Baghi Ould Ahmed Bouha exclue temporairement de la compense.



Le groupe canadien qui envisage de faire la jonction entre l’Ouest et l’Est du continent prendra les clés de la maison au terme d’une restructuration qui verra la suppression de 135 postes, la fermeture de la moitié du réseau des 27 agences et la cession d’actifs détenus et non exploités par la NBM.



Par Adama WADE













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité