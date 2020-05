Covid-19/AÃ¯d Fitr, cette annÃ©e Ã©tait plus SpÃ©ciale

Tawary - Cette année, Aïd El Fitr a été célébré cette année, un samedi 23 mai, dans le confinement par la faute de la pandémie du covid-19. En effet, chaque famille s’est contentée de se rassembler chez elle, sans visite, confinement oblige.



Les enfants ont mis leurs beaux habits pour se pavaner à l’intérieur de la maison, les plats habituels de méchoui, de tagine, les jus étaient installés tôt le matin sur la grande table et sur les nappes sans qu’il y des visiteurs. Les plus petits étaient là avec leurs jouets ! Fait vraiment inhabituel! C'est vrai, mais situation oblige!



Les cimetières étaient également vides l'après-midi, pas la moindre visite,selon des riverains. La consigne a été appliquée, aux alentours de 15 heures, comme le climat était clément et même frais, certaines personnes se sont permises de faire un petit tour pour se dégourdir les jambes,dans des rues dans les quartiers presque désertes, pas d’ambiance, pas de visites familiales.



Les enfants qui n’ont pas eu la chance cette année de 2020 de se rendre dans les salles et parcs de jeux. Et même des mariages ont été annulés d’autres reportés jusqu’à… ?



Mieux vaut s’abstenir que de revenir chez soi avec le virus dans le corps ou sur les mains, ou une contamination de toute la famille. On célèbre un Aïd Fitr virtuel et en bonne santé, mieux qu’un Aïd Fitr animé et une contamination dont la fin est ignorée.



Dès 16 heures, ce sont les sirènes des véhicules des forces de l’ordre seules qui retentissaient jusqu’à tard dans la nuit. Une situation qui a duré trois jours, le lundi 25 mai, journée internationale de l’Afrique inclus !



Mais, comme à partir de ce mardi 26 mai 2020, le couvre-feu sera de 20 heures à 06 heures, certains ne vont pas profiter pour rendre visite aux proches. Mais, attention, le virus est toujours là, et prêt à bouger ! Restez chez-vous.



Par Aboubakrine SIDI













