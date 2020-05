Partis dâ€™opposition: Les citoyens du pays ont besoin dâ€™etre Ã©clairÃ©s sur la gestion de la derniÃ¨re dÃ©cennie

Adrar Info - Six partis politiques mauritaniens d’opposition ont déclaré que le pays a besoin "plus que jamais auparavant, de faire la lumière sur la conduite des affaires étatiques pendant la dernière décennie et ses terribles conséquences qui ont affecté négativement la vie de nos citoyens".



Cette information est annoncée dans une déclaration conjointe de l’Union des Forces du Progrès (UFP), le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), l’Alliance Progressiste Populaire (APP), le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), le Parti de l’Alternance Démocratique (INAD), le Parti Sawab.



Source pour lire l’integralité du communiqué :



https://alakhbar.info/?q=node/25595



Traduit par adrar.info













