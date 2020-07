The Voice: Ziza Youssouf, candidat rÃ©fugiÃ© Ã  Belgrade, est dans le top 10 des votes en ligne

DH - Il est un chanteur, danseur, auteur et compositeur mauritanien, très populaire en Afrique du Nord et de l’Ouest. Abdelazize Gueye est un artiste candidat réfugié au centre d’accueil Croix-Rouge de Belgrade.



Membre du groupe musical Ziza Youssouf et de Tu étoiles mes rêves, il a envoyé une vidéo pour participer au casting de The Voice Belgique et celle-ci cartonne: il est désormais dans le top 10 des vidéos en ligne et devrait poursuivre le casting pour espérer accéder aux blind auditions devant les coachs.



Ziza Youssouf (son nom de scène) vient de Mauritanie où il est très célèbre. C’est d’ailleurs son engagement en tant qu’artiste qui l’a forcé à quitter son pays fin 2018 et à demander la protection internationale en Belgique.



Dans un style reggae/blues/afro/pop, il chante en peul (Mauritanie), en anglais et en français, accompagné de son groupe Ziza Youssouf, explique le Centre Croix-Rouge. Au-delà de ce casting, une belle histoire artistique et solidaire est née.



L'année dernière, Ziza Youssouf a formé avec plusieurs musiciens le groupe Tu étoiles mes rêves. Il y a eu Filimon et Kibrom venant d’Erythrée. Ceux-ci jouent le krar, un instrument traditionnel. Un généreux luthier namurois leur a proposé de fabriquer ensemble leur propre krar.



Le groupe s’est agrandi et est en constante évolution. Il comprend maintenant David (à la batterie), Babacar, Ibrahim et Meseret (au chant), Patient et Zénas (à la guitare), Haptom (au clavier), Antonio (au bouzouki), Johan (à la trompette) Conté et Salvatore (aux percussions), Attilio (à la basse), Jérôme (aux réglages son).



Depuis lors, les répétitions du groupe rythment les journées au centre. Le groupe était d'ailleurs programmé cet été à Esperanzah et aux Solidarités, mais les festivals namurois ont dû être annulés en raison de la crise du covid-19. Si les conditions le permettent, leur premier concert sur une scène en public aura lieu le 12 septembre au Centre culturel de Namur (Abattoires de Bomel).



Curieux d'entendre l'audition de Ziza Youssouf (Abdelazize Gueye sur le site de The Voice) et de l'aider à réaliser son rêve? https://campagne.rtbf.be/quiz/614324_272/190413_TVB_VotesAuditions.html?utm_medium=facebook&utm_source=share_friend&fbclid=IwAR3f7zpzFACC7oSb_tgC_ZSMAEa7DVHpTQZOXsak4InEXzwondGVJ0iQag4



Envie de rejoindre son groupe de soutien sur Facebook? https://www.facebook.com/groups/1580450912134658/?notif_id=1595585955182312¬if_t=group_r2j_approved&ref=notif









