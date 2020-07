Kiffa : les malades de lâ€™insuffisance rÃ©nale racontent leur calvaire

Tawary - Les malades internés dans le service de l’hémodialyse du centre hospitalier de Kiffa, la capitale de l’Assaba, ont tenu, ce vendredi 24 juillet 2020, en début de journée, un sit-in au cours duquel, ils ont exprimé le calvaire qu’ils vivent depuis quelques jours.



Selon les protestataires, ils vivent une situation difficile qui d'ailleurs menace leur vie. De ce fait, ils lancent un appel au Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour qu’il intervienne pour l'amélioration de leur condition de vie.



De l'intérieur du pavillon de l’hémodialyse, où, ils effectuent des séances de dialyse, les malades ont exprimé leur mécontentement de la Délégation TAAZOUR contre l’exclusion, pour les avoir exclus de l’aide financière alors qu’ils sont dans le besoin.



« Nous ne pouvons plus travailler et nous avons des familles en charge », ont-ils témoigné. "Nous n'avons pas bénéficié de l'aide alors que nous sommes des nécessiteux", ajoutent-ils.



Selon le porte-parole des malades de l’insuffisance rénale Mohamed Moustapha Ould Mohamed Lemine, certains parmi eux ont souffert lors du transfert du service vers le nouvel hôpital, où, il y a un manque d’eau avant de regagner l’ancien établissement sanitaire.



Avec notre correspondant à Kiffa













