Mauritanie: ould Maham accuse Abdel aziz de corruption

Senalioune - L’ancien ministre de la communication, Sidi Mohamed Ould Maham, a accusé l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de corruption.



Ould Maham a déclaré que quiconque occupe le pouvoir pendant de nombreuses années en utilisant le slogan de la lutte contre la corruption et pretend être l’une des personnes les plus riches de son pays, ceci ressort de la corruption et de la criminalité.



Dans son message sur facebook Ould Maham demande à l’ancien président d’avoir le courage de révéler les sources de sa richesse.



M. Maham a dirigé le parti de l’UPR avant de devenir ministre de la communication sous Mohamed ould Abdel Aziz. Il avait démissionné de son poste de ministre en juin 2019. En janvier de cette année Maham a souligné que les Mauritaniens ont le droit de connaître les détails exacts de la façon dont leur argent est dépensé ainsi que la source de la richesse des fonctionnaires.



Mohamed ould Abdel Aziz a toujours affirmé qu’il est le président des pauvres durant tout au long de sa présidence.



Par Moustapha Sidiya











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité