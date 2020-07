Le Rapport de la CEP bientÃ´t remis

Le Calame - Le parlement mauritanien s'apprête à recevoir le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui consigne les modalités de gestion des dossiers mis en cause durant la dernière décennie pendant laquelle Mohamed Ould Abdel Aziz était président.



Ce rapport, très attendu par l'opinion, devrait apporter beaucoup d'informations inédites sur la gestion des ressources publiques au niveau de certains institutions nationales.



Selon certaines sources proches de la CEP, le rapport est un document de 600 pages dont la conclusion en 30 pages sera présentée devant les députés et soumis à leur vote dans la perspective de son transfert aux autorités judiciaires compétentes.



Cette commission est considérée comme la première du genre à enquêter sur la gabegie depuis 29 ans. Cette commission a obtenu l'aval et le soutien de toutes les forces politiques. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré qu'il n'interferera pas dans les travaux de cette commission puisqu'il ne sera jamais du côté des "gabegistes".



Selon des sources dignes de foi, ce rapport ne sera pas transmis au parlement avant lundi. Un rapport qui est déjà à l'origine d'une grande polémique entre certains milieux dont certains craignent que ce document ne serve d'arguments pour régler de vieux comptes avec de "vieux amis" devenus subitement de nouveaux ennemis.













