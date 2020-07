Une nouvelle rue de Nouakchott baptisÃ©e

Saharamédias - La commune de Tevragh Zeina a organisé samedi une cérémonie baptisant une rue qui porte désormais le nom du grand combattant et homme de religion El Hadj Mahmoud Ba, une rue qui va du carrefour de l’ambassade de France à celui proche du ministère des affaires étrangères.



Prenant la parole à cette occasion le maire de la commune de Tevragh Zeina Taleb O. Mahjoub a dit cette décision est destinée à consacrer le statut prestigieux qu’occupait cette personnalité nationale dans la mémoire collective, selon l’agence mauritanienne d’information.



La décision de baptiser cette rue au nom de cet illustre homme vise à saluer sa grande contribution à la propagation du savoir dans le pays et dans la sous-région africaine, au sud du Sahara.



Au nom de la famille d’El Hadj Mahmoud Ba, Ibrahim El Hadj Mahmoud Ba s’est félicité de cette initiative ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement d’une mesure symbolique mais plutôt une preuve de la profonde authenticité de ce peuple, sa fierté pour son appartenance, sa diversité et sa richesse.



El Hadj Mahmoud Ba (1905-1978) est l’une des plus importantes personnalités scientifiques et culturelles de la Mauritanie et dans la région ouest africaine.



Il avait construit des dizaines d’écoles et édifié plusieurs mosquées en Afrique pour propager la langue arabe et la culture islamique.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité