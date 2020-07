Tunisie : le ministre de l'IntÃ©rieur Hichem Mechichi dÃ©signÃ© chef du gouvernement

France24 - Le président tunisien Kaïs Saïed a nommé Premier ministre, samedi, Hichem Mechichi. Ce dernier, jusqu'alors ministre de l'Intérieur, devient le chef du gouvernement.



Le ministre tunisien de l'Intérieur Hichem Mechichi a été désigné, samedi 25 juillet au soir, par le président Kaïs Saïed chef du futur gouvernement qui doit former d'ici à un mois son équipe dans un contexte politique tendu, a-t-on appris auprès de la présidence de la République.



Juriste de formation, Hichem Mechichi, 46 ans, n'a pas été proposé par les partis politiques au pouvoir. Il succède à Elyes Fakhfakh au poste de Premier ministre.





