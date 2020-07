Nouakchott: Un jeune en Ã©tat d'ivresse menace des passagers Ã  bord dâ€™un taxi avec des armes

Tawary - Un jeune homme, la trentaine dépassée, paralyse la circulation au niveau du carrefour de la Résistance dans la Moughataa de Dar-Naim, en menaçant à l’aide deux armes les passagers qui se trouvaient à bord d’un véhicule (taxi), rapportent des sources concordantes.



Affolés, les clients et le conducteur sont sortis brusquement de la voiture. Même les passants ont pris la fuite devant la scène. Il a fallu l’intervention rapide et professionnelle de l’un des soldats du Groupement de la sécurité routière qui régulait la circulation pour arrêter le présumé délinquant.



Selon les mêmes sources, il a fallu une empoignade musclée de quelques minutes pour que le soldat puisse arracher les armes des mains de l'agresseur.



Mais, selon le site elilam.net qui a rapporté aussi la nouvelle dans sa version de ce samedi 25 juillet 2020, il s'agit d'une arme à feu et un poignard.













