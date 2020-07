Trarza : 275 millions MRU pour attÃ©nuer les impacts du covid-19

Saharamédias - Le conseil régional du Trarza a approuvé vendredi un plan évalué 275 millions de nouvelles ouguiyas destiné à atténuer les impacts économique, sanitaire et social du covid-19 de même que le budget du conseil pour 2021.



Dans une déclaration à l’issue de la réunion du conseil, son président Mohamed O. Brahim O. Siyed a dit que les efforts déployés par le gouvernement ont permis de limiter les conséquences de la pandémie malgré le déficit en infrastructures sanitaires et la faiblesse du système sanitaire dans le pays.



Le président du conseil régional du Trarza a réaffirmé que la Mauritanie dispose désormais d’équipements médicaux performants en matière de prévention, de diagnostic et de la surveillance des pandémies.



Depuis quelques semaines les autorités mauritaniennes ont levé toutes les mesures préventives qui étaient en place pour lutter contre le coronavirus comme par exemple la suppression du couvre-feu, la levée des restrictions des voyages entre les différentes wilayas du pays et a autorisé l’organisation de certaines activités culturelles, tout en maintenant la fermeture des frontières et des aéroports.













