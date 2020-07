Mauritanie: un nouveau contrat pour Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed

Financial Afrik - Alors que le mauritanien lambda est suspendu aux conclusions de la Commission d’enquête parlementaire, le marché des contrats, lui, continue de tourner à plein régime.



Ainsi, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union nationale du patronat de Mauritanie (UNPM) est pressenti pour le contrat de fourniture d’un système informatique de contrôle et gestion fiscales, apprend-t-on de sources fiables.





Par Samba Camara