UPR : RÃ©union du bureau ExÃ©cutif

Le Calame - Le parti de l'Union Pour la République se prépare à convoquer son bureau exécutif le lundi 27 juillet 2020 à l'ancien palais des congrès.



Selon des sources proches du parti au pouvoir, l'ordre du jour tourne essentiellement autour de la discussion des derniers développements de la scène politique et des modalités d'envoi des missions du parti à travers toutes les wilayas nationales.



Des activités politiques qui étaient programmées depuis plusieurs mois mais que la situation sanitaire marquée par la pandémie du coronavirus a obligé le parti à reporter.



Il y a quelques jours, le président de l'Union pour la république, Soltane Taleb Amar, un ancien ministre de l'ère Taya invité à une émission politique sur la télévision officielle "La Mauritanienne" déclarait à propos de la commission d'enquête parlementaire qu'elle est l'émanation d'une volonté politique visant à sanctionner les responsables de mauvaise gestion de la chose publique et que son action cadre parfaitement avec la mission des députés et de leur honorable institution à laquelle la constitution confère les prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale pour assurer la promotion de la bonne gouvernance.













