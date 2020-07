Mauritanie : Lâ€™effondrement de 365 habitations sous la pluie

Alakhbar - Quelques 365 habitations se sont effondrées ou endommagées suites aux pluies qui se sont abattues dans les wilayas du Hod el-Gharbi, du Hod el-Chargui et du Gorgol.



Dans le Hod el-Chargui, les pluies ont causé des dommages et l'effondrement de 243 habitations à Bassiknou, 97 au village de Oum Sdayrat-1 et 26 au village de Oum Sdayrat-2, selon le bilan du Ministère de l'Intérieur.



Le ministère note également l’effondrement de 4 salles de classe, 5 digues de sable et un bassin d'eau dans le village de Kehar.



Dans le Hod el-Gharbi, 5 habitations se sont effondrées au village de Ryouk dans la commune de Radhy (Moughata de Tamchekett).



À Grogol, le Ministère de l'Intérieur a constaté l’effondrement de 20 habitations dans la ville de Lekseiba.









