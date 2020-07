Mauritanie : La CEP recommande le renvoi de ses conclusions devant la Justice

Alakhbar - La commission d'enquête parlementaire a finalisé dimanche son rapport en recommandant le renvoi de la quasi-totalité de ses dossiers d’enquête devant la Justice.



La commission a recommandé le renvoi de tous les dossiers devant la Justice, excepté ceux concernant la société chinoise de pêche, Poly Hondong Pelagic Fishery basé à Nouadhibou (Nord) et les retraits d’argent du « Fonds des générations », selon des sources proches de l’enquête qui se sont confiées à Alakhbar.



La commission, mise en place, le 30 janvier 2020, enquête, entre autres, sur l’attribution de marchés publics (Port, Energie solaire) et sur de potentielles malversations dans les secteurs du pétrole, des pêches et du foncier.













