PrÃ©sident de la CNDH, Me Bouhoubeyni :

Le président de la CNDH a invité à « déconstruire les préjugés » sur la situation des droits de l’Homme en Mauritanie, tout en martelant que tous les problèmes liés aux droits de l’Homme sont légitimes à poser mais il faut savoir les confronter de manière responsable.



Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Me Ahmed Salem Bouhoubeyni, a fait cette déclaration samedi soir, lors d’un débat par visioconférence soir sur les droits de l’Homme en Mauritanie, un débat qui avait réuni des activistes des droits de l'Homme et des avocats de la diaspora mauritanienne vivant en France et aux Etats-Unis.



« C’est chez nous qu’il faut poser les problèmes. Il y’a un espace qui permet de poser ces problèmes. C’est là-bas qu’il faut le poser : la commission nationale des droits de l’Homme est un exemple. C’est une piste à explorer. C’est un lieu ouvert à toutes les questions nationales, à toutes les composantes nationales pour une discussion et échanger en vue de sortir avec des solutions », a affirmé Me Ahmed Salem Bouhoubeyni.



« Ce n’est plus la peine de poser les problèmes du pays dans le sens de salir l’image du pays. Ça ne servira à rien. Ou poser nos problèmes des droits de l’homme aux autres. Les autres s’en foutent. Aujourd’hui, quand Macron va en Chine, ce n’est pas pour voir la situation des droits de l’Homme en Chine. C’est pour vendre des Airbus, trouver des marchés à Bouygues. Quand Trump va en Arabie Saoudite, c’est pour vendre des avions de guerre. Donc, les gens ont d’autres soucis. Ça, c’est une nouvelle donne et approche qu’on doit comprendre. Y’a peu de pays dans le monde qui ont ce souci d’améliorer la situation des droits de l’Homme chez les autres. Par contre, ce qu’il nous faut, c’est de renforcer la dimension des droits de l’Homme dans notre pays par nous-mêmes », a ajouté Me Bouhoubeyni.



Le président de la CNDH s’est dite ouverte à la discussion et au dialogue allant dans le sens de trouver des solutions aux problèmes des droits de l’Homme qui se posent à la Mauritanie dans un climat apaisé et responsable.



Par La rédaction de Cridem