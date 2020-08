Coupe arabe 2021 : La Mauritanie conviÃ©e

RIM Sport - La FFRIM a reçu une invitation officielle signée par le président de la FIFA Gianni Infantino pour participer à la coupe Arabe qui sera organisée par le Qatar en partenariat avec la Fifa. 22 équipes appartenant à deux continents partageant les mêmes valeurs vont compétir en novembre et décembre 2021 sur des pelouses haut standing un an avant TMFifa.



"La FIFA avec le Qatar, pays hôte souhaitent saisir cette occasion pour permettre au Football arabe de faire étalage de son talent, tout en assurant la haute qualité des normes d'organisation des évènements et d'hospitalité avec la ferme volonté de la région d'accueillir le plus grand évènement mondial en 2022", mentionne la lettre.



La FIFA a attesté que "Les équipes concurrentielles joueront sur des stades du dernier modèle. Chacun des stades accueillera des matchs de la coupe du monde TMFIFA. Ce qui garantira l'accès de tous les joueurs, employés et médias ainsi que les supporters participants À la coupe arabe 2021 FIFA



- Et en fait, tous les téléspectateurs du monde entier – profiteront pour découvrir les meilleures installations de football disponibles (…). Ce serait le début idéal pour célébrer le football dans la région de façon continue jusqu'à la fin de la coupe du monde 2022.



De plus amples informations sur la compétition notamment sur le calendrier des matchs et le format du tournoi seront données prochainement par la FIFA.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité