Alakhbar - Un enfant est mort noyé ce mercredi dans un marais à Oul Yendiah dans la wilaya du Guidimakha (Sud), a informé le Ministère de l'Intérieur.



Selon également, le Ministère de l’intérieur, les pluies ont provoqué l'effondrement de plusieurs habitations à Echkeit à Guerou dans la Wilaya de l'Assaba et à Lekseiba-1 dans la wilaya du Grogol.













