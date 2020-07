Tintane : un citoyen mort par Ã©lectrocution

Tawary - Un citoyen a été tué, ce mardi 28 juillet 2020, par électrocution dans la ville de Tintane relevant de la wilaya du Hodh Charghi, à l’Est du pays, selon la Société mauritanienne de l’Électricité (SOMELEC).



Selon une déclaration de ladite société, le citoyen a été électrocuté suite à un court-circuit moyen d’une puissance de 33 Kw de la station éolienne qui alimente la ville en électricité.



A la suite de cette situation, la société appelle les populations à la prudence au niveau des installations électriques afin d’éviter les dangers.



En période d’hivernage, les cas d’électrocution deviennent nombreux suite à cause des câbles et fils électriques qui trainent dans les eaux mettent en danger la vie des populations.









