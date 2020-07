RÃ©ponse Ã  : Mouna Mint Dey tacle Biram Dah Abeid

Diko Hanoune - Aziz ne peut être un programme politique pour l’opposition en mettant de côté le regime Ghazouani et sa gestion calamiteuse du pays. D’ailleurs, les deux hommes jouent de la comédie puisqu’ils ont les mêmes responsabilités sur la gestion du pays depuis 40 ans.



Chère MOUNA MINT DEY, le ridicule ne tue pas certains Mauritaniens, surtout les responsables du RFD. À quoi sert d’assister à la remise d’un simple rapport d’une commission parlementaire au président de l’assemblée nationale ? Avez-vous perdu la tête comme en 2008 chère Dame, lorsque votre parti RFD avait soutenu activement le putsch de Mohamed Ould Abdel Aziz contre le président civil élu démocratiquement ? Un parti politique qui a soutenu un putsch doit se faire tout petit.



Pour le député Biram Dah Abeid et ses partisans, Mohamed Ould Abdel Aziz ne peut être un programme politique pour des opposants qui se respectent. Nous n’accepterons jamais de jouer le rôle du dindon de la farce politico-règlement de comptes pour être détourner de nos objectifs.



Lorsque le président Biram Dah Abeid affrontait seul, le puissant fou furieux général Aziz au pouvoir, vous étiez où Mme Mouna? La lâcheté et la traitrise de l’élite Mauritanienne a favorisé l’existence d’hommes comme Aziz et d’autres.



Pourquoi la fameuse commission d’enquête parlementaire a refusé d’élargir ses enquêtes sur la gestion chaotique du régime Ould Abdel Aziz les dossiers de l’esclavage et les crimes extrajudiciaires qui ont été commis dans le pays?



Il fallait justement élargir le champ d’enquête de cette fameuse CEP sur le dossier de l’esclavage pour découvrir réellement la complicité entre Biram Dah Abeid et Ould Abdel Aziz. Quant une poule a envie de montrer son derrière, elle l’oriente vers la direction du vent, voila ce que vous êtes.



Réponse à : MOUNA MINT DEY TACLE BIRAM DAH ABEID



Par Diko Hanoune













