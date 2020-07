Maroc: le roi annonce un plan de 11 milliards dâ€™euros de soutien Ã  lâ€™Ã©conomie

RFI Afrique - Le Maroc annonce un vaste plan de relance économique. Il a été détaillé, ce mercredi soir, par le roi Mohammed VI.



Deux grandes mesures sont à retenir : la généralisation de la couverture sociale au cours des cinq prochaines années et la création d'un fonds de 120 milliards de dirhams, l'équivalent de 11 milliards d'euros.



Pour sa toute première intervention télévisée depuis le début de la pandémie, le souverain marocain a frappé fort avec l’annonce de l’injection de 120 milliards de dirhams, soit 11 milliards d’euros, dans l’économie du royaume. Cela représente 11% du produit intérieur brut du pays.



Une enveloppe qui ne suffira pas à empêcher le Maroc de connaître sa pire récession depuis près de 25 ans. La contraction du PIB devrait être de 5% en 2020, à cause de la pandémie et d'un faible rendement agricole, selon la Banque centrale.



« Généralisation de l'Assurance maladie obligatoire »



Mais l’annonce la plus emblématique de Mohammed VI ce mercredi soir, c’est le lancement à partir de janvier prochain, du processus de « généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) et des allocations familiales ». Ce chantier devra être achevé au cours des cinq prochaines années.



Une décision prise afin de tenter d’atténuer l’impact de la crise sanitaire actuelle, qui a précipité de nombreuses familles marocaines dans la misère. Un système d’aides sociales pour les plus démunis était attendu depuis sept ans. Il y a d’ailleurs en ce moment un projet de loi en attente d'examen au Parlement.













