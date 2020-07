Tawassoul : le bureau exÃ©cutif salue le travail accompli par la Commission dâ€™EnquÃªte Parlementaire

AMI - Le bureau exécutif du parti Tawassoul a clôturé mercredi à Nouakchott, les travaux d’une session ordinaire consacrée à l’étude de la situation politique générale du pays, à ses relations avec les autres acteurs de la scène politique et ce qui est attendu de lui dans la situation présente.



Dans un communiqué, dont copie est parvenue à l’AMI, le parti déclare son adhésion totale aux mesures préventives contre la COVID-19. Il invite le gouvernement à intervenir efficacement au profit des personnes qui subissent les conséquences de la pandémie, notamment celles dont les revenus sont limités.



Le bureau exécutif salue le travail accompli par la commission d’enquête parlementaire et considère que la formation de la Haute cour de justice est un droit constitutionnel qui n’aurait pas dû accuser du retard. Il loue également toutes les mesures qui visent à accélérer sa création pour qu’elle puisse mener à bien sa mission.



Le bureau politique appelle à un dialogue inclusif et sérieux entre tous les acteurs politiques, pour arriver à un consensus sur les grandes questions nationales et mettre fin à des décennies de crises et de pouvoir unilatéral.









