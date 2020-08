Coronavirus : l'OMS met en garde les pays africains contre l'assouplissement des restrictions

BBC Afrique - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que l'assouplissement des restrictions relatives à Covid-19 pourrait entraîner une résurgence et a demandé aux gouvernements africains de renforcer les tests et la recherche des contacts.



Le directeur régional de l'OMS, le Dr Matshidiso Moeti, a déclaré que les pays africains devraient se rappeler que "personne n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous".



Le nombre total d'infections enregistrées sur le continent s'élève actuellement à environ 900 000 cas et certains pays ont commencé à assouplir les restrictions. D'autres, comme le Maroc, ont réintroduit des restrictions après une résurgence des cas.



"Alors que l'Afrique approche le million de cas, le continent se trouve à un point crucial", a déclaré le Dr Moeti lors d'une conférence de presse jeudi. Elle a noté que cinq pays représentaient près de 75 % de tous les cas en Afrique.



Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, environ trois sur quatre de tous les cas et décès signalés sur le continent l'ont été en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, en Algérie et au Soudan.













