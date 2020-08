Mauritanie : quatre personnes mortes noyÃ©es dans lâ€™est du pays

Saharamédias - Le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation a annoncé dimanche la mort de quatre personnes noyées dans la wilaya de l’Assaba et leur décès a été constaté par les autorités administratives et médicales de la wilaya.



Selon le bulletin quotidien du ministère l’une des victimes est un adolescent mors dans un étang, près de la localité de Leweïssi, moughata de Brakéol, les trois autres des enfants qui se sont également noyés dans un étang près de la localité de Kouya, commune de Sany, Moughata de Kankossa.



Selon toujours le bulletin du ministère de l’intérieur 22 maisons ont été inondées, quatre se sont écroulées en plus d’autres huttes et d’un barrage situé entre la ville d’Aleg et la localité de Taïba, wilaya du Brakna.



Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou 12 habitations dans la localité d’Inal ont été affectés suite à des précipitations accompagnées de vents violents et les dégâts ont été recensés par les autorités.













