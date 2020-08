RepÃªchage de deux corps sans vie de la plage de Nouakchott

Tawary - L’on apprend d’une source digne de foi que deux corps sans vie ont été repêchés,hier, dimanche 2 Août 2020, en fin d’après-midi. Il s’agit de deux jeunes garçons noyés dans les eaux de l’océan Atlantique, le jeudi et vendredi.



La victime dont la nationalité n’est pas connue est âgée d’une vingtaine d’années. Tandis que l’autre, elle répond aux initiales B.D, supposée être de nationalité mauritanienne âgée de 16 ans.



En cette période de forte chaleur, la plage de Nouakchott est très fréquentée par les jeunes et surtout ces trois jours de fête de l'Aid, elle a connu un forte affluence de la part des gens qui ont profité du week-end.



D’après la même source d’information, l’opération de repêchage des dépouilles mortelles a duré 3 heures, nécessitant la mobilisation de la protection civile.



Après le transport des dépouilles mortelles à la morgue de l’hôpital, une enquête a été ouverte par les éléments des services de sécurité compétents pour déterminer l’identité et les causes de la noyade des victimes.



Par R.M









