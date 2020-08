Mauritanie : plus de 800 violations des rÃ¨gles prescrites sur les marchÃ©s du pays

Saharamédias - Le ministère mauritanien du commerce et du tourisme a révélé avoir recensé pendant le mois de juillet 851 violations des règles prescrites pour les marchés du pays.



Selon le rapport du ministère ses services techniques ont effectué 160 visites à l’intérieur des marchés locaux qui ont permis de déceler 851 violations des règles prescrites dont les auteurs ont été convoqués et amendés. Le rapport ajoute que 107T200 de différents produits périmés ont été confisqués dans des commerces et incinérés.



Le ministère ajoute avoir constaté une hausse des prix des légumes pendant les jours de fête, une situation due à l’arrêt des camions de livraison et qui devra revenir à la normale dès le début de cette semaine.



Ces violations se répartissent comme suit :



485 relatives au non affichage des prix



9 augmentations des prix



353 commercialisations de produits périmés



4 absences de remises de factures.



En ce qui concerne les déclarations de stocks on en a enregistré 33 au cours du mois de juillet ce qui signifie une augmentation sensible par rapport à la dernière situation, selon le ministère.













