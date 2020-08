(COVID-19) La Mauritanie signale 59 nouvelles contaminations au coronavirus pour un total de 6.382 cas

Xinhuanet - Les autorités sanitaires mauritaniennes ont signalé ce lundi 59 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le nombre total à 6.382 dans le pays.



Sur 380 tests effectués au cours des dernières 24 heures, 59 sont revenus positifs, tous des cas contacts, a précisé le ministère mauritanien de la Santé. Sans aucun décès supplémentaire, le nombre de morts liées au COVID-19 reste inchangé, soit 157, et ce depuis l'apparition de la pandémie en Mauritanie.



Le nombre de guérisons a augmenté de 59 pour atteindre 5.174 depuis le 13 mars, a affirmé le ministère de la Santé dans son bulletin.