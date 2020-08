Le Tchad limite internet pour endiguer les Â«messages haineuxÂ»

Le Figaro - Le débit des internautes tchadiens a été réduit pour éviter la propagation de «messages haineux» sur les réseaux sociaux, a affirmé lundi à l'AFP le ministre de la Communication.



«La diffusion de messages d'incitation de haine et de division» a poussé le gouvernement à prendre «cette mesure temporaire» le 22 juillet, qui sera «levée d'un moment à l'autre», s'est contenté d'assurer le ministre Mahamat Zene Cherif, porte-parole du gouvernement.



Mais des responsables des télécoms tchadiens affirment sous couvert d'anonymat que cette décision est liée à la diffusion d'une vidéo où un officier tchadien, lors d'une altercation avec des mécaniciens le 14 juillet, tire à bout portant sur deux d'entre eux avant d'être lui-même attaqué à l'arme blanche.



Selon un communiqué du procureur de la République, «un des jeunes succomba des suites de ses blessures» tandis que l'officier, hospitalisé, «sera traduit en justice une fois guéri». Sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou WhatsApp, où la vidéo continue de circuler, certains internautes critiquent le militaire, mais soulignent également qu'il est originaire de la même ethnie que le président Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir par les armes en 1990.



«Les Tchadiens subissent la loi d'une minorité», fulmine ainsi un internaute sur une page Facebook d'informations tchadiennes, tandis que plusieurs autres assènent: «depuis 30 ans, il n'y a pas de justice au Tchad». La polémique a pris une telle ampleur que le président Déby a réagi à l'occasion des célébrations de l'Aïd al-Adha, le 31 juillet, sans évoquer directement le blocage d'internet ou la vidéo mais s'est focalisé sur le service de messagerie WhatsApp et les VPN, des logiciels qui permettent de contourner le blocage de l'internet local.



«WhatsApp et VPN ne sont pas créés pour s'insulter, pour cultiver la déchirure du tissu national ou pour critiquer des ethnies», a-t-il affirmé. Une association de droits des consommateurs a pour sa part demandé lundi dans un communiqué aux opérateurs de rétablir l'accès aux réseaux sociaux, dont la restriction «constituent une violation de la liberté d'expression».



La mesure «constitue un manque à gagner sérieux pour nous, les opérateurs de téléphonie mobile, et nous espérons un déblocage rapide» a indiqué à l'AFP un responsable de téléphonie mobile ayant réclamé l'anonymat.



Le Figaro avec AFP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité