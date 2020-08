Biram Dah Abeid Ã  Radio Mauritanie : satisfecit et espoir pour la dÃ©mocratie

Le Courrier du Nord - Le député Biram Dah Abeid (opposition) a visité, ce lundi 3 août 2020, le siège central de Radio Mauritanie où il a été accueilli par le directeur général de l’établissement, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed.



Après une visite guidée des principaux départements et services de Radio Mauritanie, le député a dit toute sa satisfaction de voir que les médias publics (Radio, Agence, Télévision) aient à leurs têtes, depuis l’arrivée du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, des professionnels dont la nomination répond, objectivement, aux attentes des défenseurs des droits de l’homme, des politiques et de tous les militants.



Le député élu au nom du parti Sawab a dit espérer que la démocratie mauritanienne naissante connaisse une évolution positive sous le magistère de l’actuel président qui a bouclé, le 01 août dernier, une année de pouvoir.



Pour cet opposant pur et dur, la première année du pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani est satisfaisante pour ce qu’elle a d’esprit d’ouverture et de concertation, y compris avec les partis de l’opposition.



Il a également félicité le directeur général de Radio Mauritanie pour les importants progrès accomplis au niveau de ce service public qui a le plus grand impact médiatique sur des populations dont la majorité ne bénéficie pas encore de la couverture télévisuelle ou « netique », alors que la presse papier ne dépasse pas la zone de Nouakchott.



Le député Biram Dah Abeid s’est dit prêt à collaborer avec la direction de Radio Mauritanie pour la production de l’information et pour qu’elle consolide un leadership médiatique connu et reconnu parce qu’il est le plus ancien et le plus large.



Enfin, il a indiqué attendre « des résultats positifs » de l’enquête parlementaire, surtout qu’après lecture de son rapport, il y a constat qu’elle a abordé des faits tangibles.













