Covid-19 : l'AlgÃ©rie dÃ©cide de rouvrir progressivement les mosquÃ©es, les plages et les parcs

BBC Afrique - Les autorités algériennes ont décidé la réouverture progressive des mosquées, des plages et des parcs qui étaient fermés depuis près de cinq mois à cause de l'épidémie de Covid-19, selon un communiqué de la présidence, lundi 3 août.



Ces établissements étaient fermés depuis près de cinq mois à cause de la pandémie du Coronavirus. Lors d'une réunion du haut conseil de sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation sanitaire, le président Abdelmadjid Tebboune a demandé à son Premier ministre Abdelaziz Djerad "de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte".



La réouverture est toutefois soumise à des conditions.



Elle sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins 1.000 places, et en mesure de permettre la distanciation physique nécessaire et le port du masque obligatoire.



L'Algérie a observé ces dernières semaines une recrudescence des contaminations. Près de 32.000 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés avec plus de 1.200 décès.













