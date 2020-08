Hausse significative des prix du minerai de fer mauritanien

Mourassiloun - Les prix du minerai de fer mauritanien (concentré 62%) ont enregistré une augmentation significative, selon les indicateurs du marché chinois.



Le renchérissement constaté montre que le prix de la tonne a atteint le lundi 3 août courant 116,0 $ la tonne. Ce regain des cours du prix du minerai de fer mauritanien lui a permis de s’aligner à son prix mondial, soit 116 $.



Le minerai de fer avait atteint en juin 2019 sa plus haute valorisation en cinq ans, rappelle-t-on.



L’indice Iodex – une moyenne des prix de vente du minerai d’une teneur de 62%, élaboré par l’agence de notation S&P Global Platts – avait frôlé les 115 dollars la tonne (environ 101 euros) au cours de la dernière semaine de juin, indiquait Jeune Afrique.



Il avait touché le fond à moins de 40 dollars la tonne fin 2015, soulignait le magazine.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



