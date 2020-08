Mauritanie : la reconnaissance des FPC et du RAG refait surface

Kassataya - La reconnaissance des FPC Forces pour le changement ex-FLAM et le RAG de l’IRA-Mauritanie était à l’ordre du jour cette fin de semaine au lendemain du premier anniversaire du régime de Ould Ghazouani. Un forum de l’opposition mauritanienne à l’initiative du parti islamiste TAWASSOUL.



L’occasion est bien choisie la fin d’une première année du quinquennat de Ould Ghazouani. Un anniversaire passé inaperçu par le parti de la majorité UPR dont le regard était tourné vers les secousses politiques que pourrait engendré le rapport de la commission d’enquête parlementaire entre les mains de la justice. L’opposition a conscience que ce document marque un tournant dans l’histoire du pays.



Au-delà c’est une opportunité pour le président mauritanien de poursuivre son ouverture politique et d’engager un dialogue inclusif. C’est dans cette perspective que le forum organisé cette fin de semaine à Nouakchott par la première force de l’opposition TAWASSOUL exige la reconnaissance des FPC et du RAG.



Le parti dirigé par Samba Thiam attend depuis 2013 son récépissé alors que sa popularité dépasse les frontières mauritaniennes et que son ancrage dans la société mauritanienne n’est plus à démontrer.



L’ancien prisonnier de Oualata vient recevoir avec le président de l’AJD-MR le premier prix de la reconnaissance par ses compatriotes. Une distinction qui honore son combat contre le racisme d’Etat depuis 1960.



De même le RAG a une représentation populaire qui fait du leader haratine Ould Abeid le plus célèbre en Mauritanie et dans le monde grâce à ses prix internationaux pour son combat contre l’esclavage. L’initiative du deuxième parti du pays d’organiser un forum s’inscrit dans une démarche de renforcer la démocratie et l’unité nationale.



Cherif Kane









