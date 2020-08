Ouverture des antennes du centre de protection et dâ€™intÃ©gration sociale des enfants

AMI - La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Dr Nene Oumou Deffa Kane a présidé, mardi à Nouakchott, la cérémonie d’ouverture des antennes du centre de protection et d’intégration sociale des enfants (CPISE) dans le contexte du COVID-19 et du lancement des formations des travailleurs sociaux à l’implantation des procédures d’évaluation.



Le centre est une structure d’accueil sûre, adaptée aux enfants, permettant leur accès à l’écoute, à l’hébergement, à l’alimentation, aux soins ainsi qu’à un soutien psycho-social et à des activités récréatives et scolaires.



Dans le discours qu’elle a prononcé à cette occasion, la ministre a indiqué que son département est fortement engagé avec les partenaires techniques et financiers pour la réussite de l’ensemble des réformes sociales qui ont pour objectif l’intégration de l’enfant, son bien-être, l’éradication progressive de la pauvreté, le développement de la croissance inclusive et le soutien de la justice et de la cohésion sociale.



Elle a ajouté que les centres seront accessibles sans distinction aux enfants vulnérables, mauritaniens et migrants y compris aux réfugiés, demandeurs d’asile, en situation régulière ou irrégulière et des enfants sans documents d’identité, en application de la convention internationale des droits de l’enfant signée et ratifiée par notre pays, de la stratégie nationale de protection de l’enfance et du code général de protection de l’enfance.



Dr Nene Oumou Deffa Kane a appelé à la mise en œuvre d’une action renforcée et concertée pour accueillir et assister les enfants en situation de vulnérabilité.



La ministre a souligné que le renforcement des capacités techniques et d’accueil du centre et de ses antennes à travers leur réhabilitation, leur équipement ainsi que la formation des capacités des travailleurs sociaux va renforcer la prise en charge immédiate des enfants migrants, non accompagnés ou séparés et vulnérables.



" Il nous appartient désormais toutes et tous de faire vivre le travail social, de lui donner chair et de faire en sorte qu’il puisse concrètement améliorer la vie des enfants et des familles" , a-t-elle affirmé.



Dr Nene Oumou Deffa Kane a enfin remercié les partenaires au développement pour leur accompagnement à la consolidation du système de protection sociale du pays en général et le renforcement des structures nationales de prise en charge des enfants ayant des besoins spécifiques durant la période de pandémie du COVID-19 en particulier.



De son côté, l’ambassadeur des États Unis d’Amérique, SEM Michael Dodman a indiqué que la crise du COVID-19 a démontré qu’au-delà de sa morbidité et sa mortalités générales, elle a aussi un impact important sur les enfants et les femmes. Il a assuré que les partenaires peuvent, même dans les moments de crises, travailler ensemble pour la sauvegarde de l’intégrité des enfants, futurs leaders du Monde..



Pour sa part, la chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Mme Laura Lungarodi a précisé que la réouverture officielle des centres de Nouakchott et de Nouadhibou suite aux efforts conjoints de son organisation, de Save the children, de l’UNICEF et la direction des CPISE est une excellente nouvelle, soulignant qu’ils ont reçu du matériel d’hygiène et des équipements leur permettant de protéger les enfants et le staff des risques du COVID-19.









