Mauritanie, Covid-19 : 35 cas de guÃ©rison et 36 nouveaux cas confirmÃ©s de contamination

AMI - La situation épidémiologique en Mauritanie a été marquée, ces dernières 24 heures par l’enregistrement de 35 cas de guérison et 36 nouveaux cas confirmés de contamination au covid-19, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé.



Les cas enregistrés sont le résultat obtenu après la réalisation de 418 tests, dont 47 de suivi. Ces résultats portent le cumul à 6418 cas confirmés de contamination , dont 5209 guérisons et 157décès.



Ces cas se répartissent comme suit :



Néma :1



Rosso :2



Nouadhibou :5



Zouerate :1



Ksar :2



Sebkha :1



Tevragh-Zeina :6



Dar-Naïm :4



Teyaret :4



Toujounine :1



Arafat :3



El Mina :2



Riyad :4













