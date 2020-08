Disparation du Khalife de Kaolack : Une dÃ©lÃ©gation mauritanienne au SÃ©nÃ©gal pour des condolÃ©ances

Al-akhbar - Une délégation mauritanienne a quitté Nouakchott ce mardi en direction de Kaolack au Sénégal pour présenter ses condoléances au peuple sénégalais et à la Ouma islamique suite au rappel à Dieu du Khalife de la famille niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass.



La délégation, présidée par Cheikh Baye Ould Hayba, l’imam de la Zawitoul Oumou de Nouakchott, est constituée de petits fils, de Mouqadams et de fidèles mauritaniens de Cheik Al Islam El Hadji Ibrahim Niass.



« Crâce à Dieu, les Etats mauritanien et sénégalais ont facilité le déplacement des fidèles qui vont assister aux funérailles », s’est réjoui Cheikh Hassane Ould Hayba qui est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass et président de l'Association Ansarou Dine Attijaniya Ibrahimiya de Mauritanie.



Le vice-président de cette Association Souleymane Sow a salué « les efforts consentis par les autorités diplomatiques mauritaniennes et sénégalaises afin que les fidèles puissent se rendre convenablement à Kaolack ».













