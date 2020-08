Le prÃ©sident Ghazouani a reÃ§u le prÃ©sident de lâ€™UFP

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a reçu mardi, en fin de matinée, le président du parti union des forces de progrès (UFP) Mohamed O. Maouloud.



Selon les sources de Sahara Medias cette rencontre est intervenue à la lumière des derniers développements de la scène politique mauritanienne, notamment après le rapport de la commission d’enquête parlementaire et la gestion de la situation économique de l’après covid-19.



Rien n’a filtré à l’issue de cette rencontre mais des sources de l’UFP ont déclaré à Sahara Medias que la rencontre a été positive.



La même source ajoute que le président de l’UFP a convoqué mardi soir une réunion du bureau exécutif de sa formation pour un compte rendu de cette rencontre.



Il s’agit de la deuxième rencontre entre les deux hommes, le président de la république ayant déjà reçu ould Maouloud lors de la série de rencontres avec les dirigeants de l’opposition après son investiture.













