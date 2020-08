Mauritanie : prise en charge par lâ€™Ã©tat des intrants agricoles pour assurer la rÃ©ussite de la campagne

Sahara Médias - Selon l’agence mauritanienne d’information, citant des sources officielles, a déclaré que le président de la république Mohamed O. Cheikh Ghazouani a donné des instructions pour que soit pris en charge par l’état tous les intrants agricoles nécessaires à la réussite de la campagne agricole.



La même source ajoute que cette mesure a été prise afin d’aider les agriculteurs affectés par les récentes pluies. Cet appui qui prévoit l’octroi d’intrants agricoles et l’indemnisation des personnes affectées portera sur 11.305,2 hectares dont les petits périmètres agricoles appartenant aux coopératives villageoises.



Toujours selon la même source, une commission a été mise e place comprenant l’administration, quatre représentants des agriculteurs, en application des principes de transparence afin de déterminer les bénéficiaires de cette aide.



Ceux-ci seront déterminés en présence des représentants des coopératives et sur la base des données obtenues à partir des satellites pour fixer les surfaces cultivées concernées.



L’agence ajoute que le conseil régional du Trarza a salué cette décision la considérant un geste appréciable à l’endroit des agriculteurs qui leur permettra de dépasser les impacts négatifs subis par leurs périmètres.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité