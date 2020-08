Ould Maham : personne ne pensait que la corruption se passait sous le parrainage officiel

Mourassiloun - La surprise dans laquelle tout le monde est tombée est le fait que personne ne pensait que la corruption répandue se passait sous le parrainage officiel, s’est étonné, l’ex ministre et ancien président de l’Union Pour la République (UPR), le parti au pouvoir, Me Sidi Mohamed Ould Maham.



Nonobstant les révélations de la commission d’enquête parlementaire, il est attendu que la corruption soit plus étendue, dés lors où les investigations n’ont dépouillé que 11 dossiers sur les dizaines susceptibles d’être couverts par la gabegie, a-t-il dit.



Me Ould Maham a tenu ces propos au cours d’une entretien accordé à la chaine TV privée « Al Wataniye », au cours de l’émission « kelam vi siyassa » (paroles politiques).



Les citoyens comptent sur leur pouvoir judiciaire indépendant, de sorte à s’éloigner de tout favoritisme et de tout ciblage, a-t-il dit, appelant à sanctionner tout responsable impliqué dans la corruption.



On ne peut sanctionner des milliers de citoyens pour le simple fait d’avoir servi le pays avec honneur et transparence au cours d’une période précise et qui ne sont pas suspectés de corruption, a-t-il ajouté.



Ould Maham a livré également au cours de cette émission son point de vue sur la première année de gouvernance du président Ghazaouni.



Il a salué ce qui s’est passé sur tous les politique, économique et social, affirmant qu’il s’agit d’une exceptionnelle année, en raison de la prépondérance de la pandémie du Covid-19 sur la scène et dont le pays est parvenu à sortir avec le minimum de pertes.



La volonté politique du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani était l’unique facteur d’orientation du rapprochement politique et de la normalisation de la scène nationale, a-t-il conclu.



Traduit de l’Arabe par Cridem



