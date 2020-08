Rapport de la CEP : la justice se montre ferme et assure que toute personne incrminÃ©e sera poursuivie

Mourassiloun – Le pôle anticorruption procèdera avec la fermeté et la rigueur requises, après avoir réceptionné le rapport de la commission d’enquête parlementaire, aux instructions préliminaires, a affirmé le Parquet Général dans un communiqué publié le mercredi 5 aout courant en fin d’après-midi.



L’instruction sera menée de manière libre et impartiale, indique le communiqué. Toute personne incriminée par les faits sera poursuivie et présentée devant le tribunal compétent pour écoper la sanction appropriée, ajoute le communiqué.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité