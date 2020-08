Poursuite au Guidimagha des activitÃ©s de la Semaine Nationale de lâ€™Arbre 2020 |[PhotoReportage

MEDD - Dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de l'Arbre au titre de l’année 2020, lancées à partir de la Wilaya du Trarza, lundi 3 août 2020, Son Excellence Madame Marieme Bekaye, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présidé mardi 4 aout 2020, une série d’activités dans la Wilaya du Guidimagha.



Madame la Ministre, en compagnie du Wali du Guidimagha, du Hakem de la Moughataa de Selibaby, des élus locaux et des autorités ad ministratives et sécuritaires de la Wilaya, a visité quelques sites pilotes du projet DIMS mis en œuvre au niveau régional et local par la Délégation Régionale de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD).



Ce projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, intervient dans 4 wilayas du pays : le Guidimagha, l'Assaba et les deux Hodhs.



Cette visite a été d'abord marquée par un arrêt au niveau de la localité de Ndoumeliat qui relève de la Commune de Aouenat et qui constitue un pôle de développement pour ledit projet, regroupant 8 villages.



Lors de cet arrêt, le Député de Ould Yenje, entouré par le regroupement les maires du Karakoro et des populations locales a prononcé un important discours de bienvenue à la Ministre et à la délégation qui l'accompagne.La visite a permis à la Ministre de s'enquérir des importantes réalisations déjà enregistrées dont notamment :



- l’unité de valorisation des produits forestiers non ligneux comme le Tooga ou Balanites aegyptiaca, qui est transformé sur place en sous-produits à valeur ajoutée comme l'huile, le savon et le sirop ;



- la visite des tableaux ou gravures pour la sensibilisation des populations locales sur les effets du changement climatique ;



- la pépinière qui alimente les sites de reboisement du pôle de Ndoumelliat, pépinière qui concentre 74 500 plants de diverses espèces destinées à la fixation des dunes, les mises en défens, l’enrichissement des forêts dégradées, les périmètres gommerais, le renforcement des abords des bassins versants et la protection des berges des bassins versants qui comprend 800 mètres linéaires de berges ;



- les activités génératrices de revenus (AGRs) comme la couscousserie, la boulangerie, la boutique communautaire, la boucherie et la distribution de kits solaires qui ont bénéficié à 25 familles.



- le lancement des opérations de plantation à travers la pépinière du site de gommerais avant d’effectuer un arrêt au niveau du site de Beden qui constitue un additif au pôle de Ndoumelli où plusieurs types d’activités comme le maraîchage, l’exhaure solaire sont appuyés ;



- la pépinière qu'abrite la délégation du MEDD qui comprend plus de 25 000 plants réalisée dans le cadre d'un programme pilote du projet DIMS destiné à planter 50 ha pour la multiplication d'espèces forestières locales à valeur économique et menacées d'extinction.



En marge de la visite, Madame la Ministre a reçu le regroupement des maires du Karakoro. Les discussions ont porté sur les voies et moyens à engager pour développer un partenariat efficace entre les communes et le MEDD pour une meilleure efficacité et une meilleure appropriation des activités en relation avec la protection de l'Environnement.



Les activités programmées dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l’arbre comprennent une série d’activités sur lesquelles nous revendrons régulièrement.



